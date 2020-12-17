Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu
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Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu

17.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:09

Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu Türkiye Değişim Partisi Başkanı Başkanı Sarıgül: " Yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek" Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki...

Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu

Türkiye Değişim Partisi Başkanı Başkanı Sarıgül:

" Yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek"

İSTANBUL - Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor. Tanıtım toplantısında konuşan Sarıgül, "Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek" dedi.

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı. Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Türkiye Değişim Hareketini aynı isimler partileştiren Sarıgül, "Bugüne kadar Ankara'da konuşması gerekenler konuştu. Şuan ülkenin geldiği nokta ortada artık siz konuşacaksınız. Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim ve yolda olanlara yol açtım ama görsünler geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar yol açamayanlar yoldan çekilecek. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün milletimizi kucaklayacağız. Bütün milletimiz ile beraber olacağız. Kavga için değil barış için yollarda olacağız. Pazartesi günü resmi olarak görevimize başlayacağız" dedi.

Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu
Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu
Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu
Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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