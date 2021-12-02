SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR - Haberler
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SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

AYDIN'da partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'nin en büyük petrolü incirdir" dedi.

AYDIN (DHA) - AYDIN'da partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'nin en büyük petrolü incirdir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Aydın-İzmir otobanı gişelerinde partililer tarafından karşılanan Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sarıgül, kendisine Aydın inciri ikram edilmesi üzerine, "Türkiye'nin petrolü yok diyorlar. Türkiye'nin en büyük petrolü incirdir. İnciri biz markalaştırır ve bütün dünya ile buluşturursak ülkemize çok büyük bir ekonomik girdi, çiftçilerimize de büyük destek sağlarız" ifadelerini kullandı. Sarıgül, TDP Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan ve partililer ile birlikte esnafı da ziyaret etti. Sarıgül, basın toplantısının ardından Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu. Ardından Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Sarıgül'ü burada Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan ve meslek odaları başkanları ile yöneticileri karşıladı. Sarıgül, Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi'ne de ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Zeliha Gündoğdu ve yönetimi ile görüşen Sarıgül, "Kendilerinin ilgi ve alakalarına teşekkür ediyorum. Biz 'Engelliler Bakanlığı' kurmayı düşünüyoruz. Türkiye'de ilk defa bu bakanlığı kurmak inşallah Türkiye Değişim Partisi'ne nasip olacak" dedi.

Sarıgül ziyaretlerinin ardından Aydın'dan ayrıldı.

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

SARIGÜL: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PETROLÜ İNCİRDİR

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