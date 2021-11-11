Sarıgül: Türkiye demokrasisine kimse diş geçiremez

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Herkes bilsin ki Türkiye demokrasisine kimse diş geçiremez. Diğer muhalefet partileri Amerika'dan neden korkuyorlar, neden bu konuda başkaldırmıyorlar? Biz Amerika'dan da Avrupa Birliği'nden de korkmayız" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Sarıgül, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarıgül, 'Bir muhalefet partisi Amerika Birleşik Devletleri'nden destek aldı' iddiasına yönelik soruya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir konuşmasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiğini söylediğini hatırlatarak, bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğini kaydetti.

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