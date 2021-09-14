Sarıgül: Türkiye'de ilk defa parti genel başkanını kayıtlı üyeler seçecek

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İl Başkanlığı açılışı için geldiği Aydın'da, parti olarak tam bir demokrasi ve özgürlük getirdiklerini ve Türkiye tarihinde ilk defa bir genel başkanını, partiye kayıtlı üyelerin seçeceğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını için Aydın'a geldi.

Konuşmasının ardından Sarıgül, kurdelesini keserek partisini Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aydın İl Başkanlığı binasını hizmete açtı.