Sarıgül: Türkiye bu kadar göçü asla barındıramaz
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Sarıgül: Türkiye bu kadar göçü asla barındıramaz

Sarıgül: Türkiye bu kadar göçü asla barındıramaz
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Afganistan'da 600 Mehmetçiğimiz var. Türkiye, bu sayıyı 1000'e çıkarmak istiyor.

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Afganistan'da 600 Mehmetçiğimiz var. Türkiye, bu sayıyı 1000'e çıkarmak istiyor. Bu iş, ülkemizi büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakır. Gelin, Mehmetçiğimizi bu maceraya sürüklemeyelim. Türkiye'ye daha fazla göç gelmemesi, ülkemizin sıkıntıya düşmemesi için göç konusunda evrensel hukuk kurallarının mutlaka devreye girmesini arzu ediyoruz. Türkiye bu kadar fazla göçü asla ve asla barındıramaz" dedi.

Batman'a gelen TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarıgül, Afganistan'ın bataklık olduğunu söyleyerek, "Ankara'yı uyarıyoruz. Oraya giren çıkamaz. Burası ne Suriye ne de Libya'ya benzer. Mehmetçik asla ve asla buraya kurban edilmemelidir. Şu an ABD de Afganistan'dan çekip gitti. Almanya, İngiltere, İtalya ve Polonya Afganistan'dan ayrıldı. Kim varsa diplomatlarını ve vatandaşlarını alıp ayrılıyor" diye konuştu.

Afganistan'da 600 Mehmetçik olduğunu kaydeden Sarıgül, "Türkiye, bu sayıyı 1000'e çıkarmak istiyor. Rusya ve Amerika'nın 40 yılda çözemediği Afganistan meselesini 1000 Mehmetçiğin sırtına yüklemeyelim" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:  "Bu iş, ülkemizi büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakır. Gelin, Mehmetçiğimizi bu maceraya sürüklemeyelim. Önemli bir konuya dikkat çekmenin bilinci içindeyiz. Ülkemizin sıkıntıya düşmemesi için göç konusunda evrensel hukuk kurallarının mutlaka devreye girmesini arzu ediyoruz. Türkiye bu kadar fazla göçü asla ve asla barındıramaz. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletler mülteci hukukunun da devreye girmesini parti olarak istiyoruz."

Partilerinde delege sisteminin kaldırıldığını da konuşmasında belirten Sarıgül, "Yeni kurulan birçok partiye bakıyorum; il ve ilçe teşkilatları yok. Sadece kağıt üzerinde kongrelerini yapıyorlar. Biz 90 iş gününde canla başla teşkilatlarımızı kurduk. En demokratik kitle partisiyiz. Genel başkanı delegeler seçmeyecek, partiye kayıtlı üyeler seçecek. Eylülün ikinci haftasında tüm illerde genel başkanlık seçimleri yapılacak. Genel başkan olmak isteyenler de önümüzdeki günlerde müracaatlarını yapacaklar" diye konuştu.


Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Sarıgül: Türkiye bu kadar göçü asla barındıramaz
Sarıgül: Türkiye bu kadar göçü asla barındıramaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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