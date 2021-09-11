Sarıgül, TDP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı - Haberler
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Sarıgül, TDP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 26 Eylül'de Ankara'da partisinin kurultayının yapılacağını ve genel başkanlığa tekrar aday olduğunu söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 26 Eylül'de Ankara'da partisinin kurultayının yapılacağını ve genel başkanlığa tekrar aday olduğunu söyledi.

Edirne'deki bir otelde düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Sarıgül, TDP'nin kuruluş biçimi, ülke meselelerine bakışı ve tüzüğüyle diğer partilerden farklı olduğunu, iki kez genel seçimi kaybeden genel başkanın görevini başka bir arkadaşına bırakacağını ifade etti.

Partideki en yüksek rütbenin üyelik olduğunu belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"Parti yöneticilerimizi, milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını ve genel başkanı delegeler seçmeyecek, partiye kayıtlı üyeler seçecek. Bu neden önemli? Partilerde delege sayısı azdır, üyeler daha çoktur. Az sayıdaki kişiyi yönlendirmek, etki altına almak kolaydır. O nedenle delege ağaları da zaten gücünü buradan alırlar. Delegeler parti içi mücadele verir, üyeler ise ülkeyi yönetmek için mücadele verir. Yani delegenin oyuyla ömür boyu genel başkan olabilirsin ama başbakan olamazsın. Biz delege ağalığına son veriyoruz."

Sarıgül, ülke meselelerini çözmek için büyük emek harcayacaklarını vurguladı.

"Yurttaşlarımıza davet bizden, takdir Allah'tan"

Türkiye'nin vicdanlı bir yönetim ve vicdanlı kadrolara ihtiyacının olduğunu dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"TDP olarak yurttaşlarımıza davet bizden, takdir Allah'tan. Bu anlayış içerisinde ve bu düşüncelerle Edirne'de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Kendimi önce Allah'ıma sonra Türkiye Değişim Partisine gönül veren binlerce üyemize emanet ediyorum. Genel başkan adaylığımızın ve 26 Eylül'de Ankara'da kurultayımızın partimiz için, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Toplantıya, TDP İl Başkanı Murat Er, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Sarıgül, TDP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

Sarıgül, TDP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

Sarıgül, TDP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

Sarıgül, TDP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı
AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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