Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak (2)
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Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak (2)

12.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:57
Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak (2)

SARIGÜL: SALDA GÖLÜ'NDE SİYASET YOK, TOPLUMSAL BARIŞ VARPartisinin il başkanlığının açılışı için kente gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cuma namazını Ulucamii'nde kıldı.

SARIGÜL: SALDA GÖLÜ'NDE SİYASET YOK, TOPLUMSAL BARIŞ VAR

Partisinin il başkanlığının açılışı için kente gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cuma namazını Ulucamii'nde kıldı. Sarıgül, namaz sonunda cami çıkışında bir süre ayakkabılarının gelmesini bekledi. Burdur Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret eden Sarıgül, belediye başkanlığı döneminde muhtarlara önem verdiğini kaydetti. Sarıgül, ardından 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'ne gitti. Salda Gölü sahilinde ayakkabılarını çıkaran Sarıgül, "Salda Gölü dünyanın en güzel turizm merkezlerinden birisi tabiat güzelliği, doğa güzelliği ile. Burada bütün siyasi partiler birleşmeli ve biz Salda Gölü'nü kurtarmalıyız. Salda Gölü'nde ne yapılacaksa müşterek karar vermeliyiz. Burayı turizme açmalıyız. Turizme açmak demek yapılandırma demek değildir. Turizme açmak demek daha da güzelleştirmek demektir. O nedenle Salda Gölü'nde siyaset yok. Salda Gölü'nde toplumsal barış var" dedi.Sarıgül, Salda Gölü ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.


Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak (2)
Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak (2)
Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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