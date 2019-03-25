Sarıgül Şişli'de Üçüncü Sırada"

Şişli'de CHP ve DSP yarışı sürüyor. Mustafa Sarıgül'ün alacağı oy CHP'yi nasıl etkileyecek? Şişli Belediyesi'nin borç sorunu nasıl çözülecek? Sosyal demokrat bir gelenekten gelen Şişli CHP Adayı Muammer Keskin, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı. Kendisini CHP, İYİ Parti ve Şişli Demokrasi Meclisi'nin adayı olarak tanımlayan Muammer Keskin iddialı konuştu. Şişli'den birinci parti olarak çıkacağını söyledi. Sarıgül'ün üçüncü sırada olduğunu savundu.