Sarıgül: Seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bir partiyiz

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen bir partiyiz ama mart ayının sonunda yapılacak her seçime Türkiye Değişim Partisi olarak hazırız" dedi.

TDP lideri Sarıgül, partisinin il binasının açılışını yapmak üzere Iğdır'a geldi. Sarıgül, açılışını yapacağı il binası önünde halk oyunları ekibi ile karşılandı. Açılış sonrası parti binasında açıklama yapan Sarıgül, "Iğdır iklimiyle doğasıyla insanıyla çok özel bir şehir. Bölgenin tarıma en elverişli kenti. 'Doğu'nun Çukurova'sı' diye anılır. Üç ülkeye sınır kapısı var. Bütün bu avantajlarına rağmen Iğdır'da işsizlik var, yoksulluk var. Çiftçi para kazanamıyor, esnaf siftah yapmadan iş yerini kapatıyor" diye konuştu.