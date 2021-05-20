Sarıgül: Sağ elimizle sol elimizi 'bismillah' diyerek birleştiriyoruz
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Sarıgül: Sağ elimizle sol elimizi 'bismillah' diyerek birleştiriyoruz

Sarıgül: Sağ elimizle sol elimizi 'bismillah' diyerek birleştiriyoruz
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Milletimizi sağcıydı, solcuydu, oralıydı, buralıydı diye yıllarca ayırdılar.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP)  Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Milletimizi sağcıydı, solcuydu, oralıydı, buralıydı diye yıllarca ayırdılar. Türkiye Değişim Partisi 'bismillah' diyerek,  diyor ki 'Benim gövdem Türkiye sağ elimi sol elimi yok edemem' O nedenle sağ elimizle sol elimizi 'bismillah' diyerek birleştiriyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun İş Adamları ve Sanayiciler Derneği'ni ziyaret etti.   Burada açıklamalarda bulunan Sarıgül, TDP iktidarında Karadeniz'e özel bir önem vereceklerini söyledi. Fındığın Karadeniz ve Giresun için önemli bir ekonomik kaynak olduğunu dile getiren Sarıgül, iktidarları döneminde lisanslı depolara ağırlık vereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tek bir ücret almadan o depolarda üreticimizin fındığını koruyacağız. Aracıya tefeciye fındık daldayken,  düğün için fındık isteyen yurttaşlarımıza ve fındık üreticilerimizi asla ve asla mağdur etmeyeceğiz. Çünkü fındık Giresun'un önemli bir geçim kaynağıdır. Sonra baktım, inceledim ve planladım. Yıllar önce kiraz bu topraklarda önemli ölçüler içerisinde varken şu anda ne yazık ki böyle bir imkan yok. O nedenle teşvik edeceğiz ve şunu özellikle Giresun'dan bir kere daha bütün ulusumuzun huzurunda söz veriyorum.  Köprülerimize alım garantisi var, otoyollarımıza alım garantisi var. Şimdi soruyorum köylümüze neden alım garantisi yok?  Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka köylümüzün ürettiği her ürün alım garantisi olacak, fındığı ekmek için fındığı korumak için. Yabancıların çok büyük para kazanmasına asla izin vermeyeceğiz. Yabancı para kazanmasın demiyorum kazansın ama bizim ürünümüze de hak ettiği değeri vermesini sağlayacağım."'VİCDAN, MERHAMET DİYORUZ'Sarıgül, TDP'nin şahısların ya da kişilerin partisi olmadığını, bütün yurttaşları kucaklayacak olan bir parti olduğunu ifade ederek, "Türkiye Değişim Partisi sol bir parti değildir. Türkiye Değişim Partisi sağ bir parti değildir. Milletimizi sağcıydı, solcuydu, oralıydı, buralıydı diye yıllarca ayırdılar. Türkiye Değişim Partisi 'bismillah' diyerek diyor ki, 'Benim gövdem Türkiye, sağ elimi sol elimi yok edemem.' O nedenle Türkiye Değişim Partisi sağ elimizle sol elimizi bismillah diyerek birleştiriyoruz. Partimizin kapılarından içeri giren hiçbir yurttaşımıza dün hangi partiye oy verdin, sen nerelisin, nerede oturuyorsun, hangi etnik kökendensin soruları sormayız. Bir tek soru sorarız. Varlığa hoş geldin, berekete hoş geldin, mutluluğa hoş geldin, vicdana hoş geldin. Çünkü Türkiye Değişim Partisi, vicdan diyor, merhamet diyor" diye konuştu.

?Sarıgül, Süper Lige yükselen Giresunspor'u da tebrik ederek, başarılar diledi.


Sarıgül: Sağ elimizle sol elimizi 'bismillah' diyerek birleştiriyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

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Sarıgül: Sağ elimizle sol elimizi 'bismillah' diyerek birleştiriyoruz - Haberler
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