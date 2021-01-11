Sarıgül, partisinin Afyonkarahisar merkezinin açılışını yaptı (2)

'KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ'

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afyonkarahisar İl Başkanlığı binasının açılışın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Seçimlerde herhangi bir parti ile ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna Sarıgül, şu cevabı verdi:

Türkiye Değişim Parti'miz ittifakını yurttaşlarımızla ve milletimizle yapacak, Türkiye Değişim Partimiz milletimizin sağcıydı, solcuydu, o ittifaktandı bu ittifaktandı diye ikiye bölünmesini arzu etmiyor. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak, sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz ve ben insanım diyen herkesle beraberiz. Bu nedenle birinci turda bu ittifakı da öbür ittifakı da doğru bulmuyoruz. Türkiye Değişim Parti'miz olarak biz ilk turda kendi adayımızla seçime gireceğiz ve ilk turda inanıyorum ki bütün milletimiz Türkiye Değişim Parti'mizin görüşlerini, düşüncelerini milletimizle buluşturdukça inşallah milletimiz ilk turda Türkiye Değişim Parti'mizin adayına büyük bir ilgi gösterecektir. Birinci turda bir kez daha ifade etmek istiyorum, kendi adayımızla mutlaka seçime gireceğiz ve inanıyorum ki yurttaşlarımız da bizim adayımıza son derece büyük ilgi gösterecek."'DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEME GEÇİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Parlamenter sisteme tekrar geçilmesi gerektiğini arzu ettiklerini aktaran Sarıgül, "Türkiye Değişim Parti'mizin adayını kısmet olursa, Afyon'dan açıklayacağız. Ama bu kararı ben vermeyeceğim. Kocatepe'de belki bu kararı vereceğiz. Bu kararı 26 Ağustos'u, 27 Ağustos'a bağlayan o gece sabah namazı ile birlikte vereceğiz. Türkiye Değişim Parti'mizin adayını ben belirleyemem. Partimizin adayını milletimiz belirler, milletimizin ilgisine göre, milletimizin teveccühüne göre, parti meclisimizin, kurucular kurulumuzun vereceği karar neyse, Türkiye Değişim Partisi'nin adayı o zaman şekilleniyor. Demokratik parlamenter sisteme geçilmesini arzu ediyoruz. Biz istiyoruz ki güçlü parlamento olsun, Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun, Cumhurbaşkanı da bütün milletimizin sığınma limanı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER