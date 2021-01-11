Sarıgül, partisinin Afyonkarahisar merkezinin açılışını yaptı
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Sarıgül, partisinin Afyonkarahisar merkezinin açılışını yaptı

11.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:43
Sarıgül, partisinin Afyonkarahisar merkezinin açılışını yaptı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afyonkarahisar'da partisinin 'İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Ben suçlamak, şikayet etmek, karalamak için gelmedim. Ben çare bulmak için geldim. Çare var mı, var. Çare Türkiye Değişim Partisi'dir" dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afyonkarahisar'da partisinin 'İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Ben suçlamak, şikayet etmek, karalamak için gelmedim. Ben çare bulmak için geldim. Çare var mı, var. Çare Türkiye Değişim Partisi'dir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Afyonkarahisar'da 'İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışına katıldı. Sarıgül, "TDP iktidarında "Afyonkarahisar'ı dünya çapında termal turizmin merkezi yapacağız. Termal tarım, içindeki minerallerden dolayı organik tarımın inşallah dünyadaki merkezi olacak. Termale dayalı turizmi destekleyeceğiz ve Afyon'u bir termal markası olarak tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

TDP iktidarında Afyonkarahisar'ın sağlık turizminde dünyadaki merkezlerden biri olacağını kaydeden Sarıgül, "Bütün Avrupa başta olmak üzere dünyayı buraya çekeceğiz. Afyonkarahisar, konumuna ve nüfusuna oranla çevresindeki illerden daha az sanayileşmiştir" dedi. Pandemi sebebiyle birçok yatırımın yarım kaldığına dikkat çeken Sarıgül, iktidarımızda yatırım teşvik belgesinin süresini mutlaka uzatacağız ki, yatırımcı harekete geçsin" şeklinde konuştu. Afyonkarahisar için tarımın da çok önemli bir sektör olduğunu aktaran Sarıgül, "Tarımı çok güçlü biçimde teşvik edeceğiz. Çiftçimiz ürettiğinden kazanamıyor. Afyon çiftçimizin maliyet düşüren, verimi artıran modern teknolojilere sahip olması için her türlü desteği sağlayacağız" dedi. Afyonkarahisar'ın yumurta sektöründe çok önemli bir noktaya geldiğini belirten Mustafa Sarıgül, şöyle konuştu: "Ülkemizde kurulu 12 yumurta birliğinden bir tanesi de Afyon'da. Türkiye yumurta üretiminde dünya 8'incisi, yumurta ihracatında dünya 3'üncüsü. Yumurta sektörü hem Türkiye hem de Afyonumuz için çok önemli. Türkiye Değişim Partisi iktidarında, yumurta sektörümüzün ihracatını daha fazla teşvik edeceğiz. Afyon, kendi kaynakları ile kendini geliştirebilecek, refahını yükseltebilecek potansiyele ve zenginliğe sahip bir kent."'İLAÇ DA VAR ÇARE DE'

Ülkenin sorunlarını, sıkıntılarını bildiğini kaydeden Sarıgül, "Ben suçlamak, şikayet etmek, karalamak için gelmedim. Ben çare bulmak için geldim. Çare var mı, var. Çare Türkiye Değişim Partisi'dir. İlaç da çare de Türkiye Değişim Partisi'dir. Çare sizsiniz. Ben buraya oy toplamaya gelmedim, ben buraya sevgi ve güven toplamaya geldim. Kardeşiniz olmaya geldim. Sizin sevgi ve inancınızla birlikte" dedi.


Sarıgül, partisinin Afyonkarahisar merkezinin açılışını yaptı
Sarıgül, partisinin Afyonkarahisar merkezinin açılışını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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