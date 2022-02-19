Sarıgül: Muhalefet partileri, o masalarla iktidara yardımcı oluyor

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Şu anda Türkiye'de muhalefet partileri ofsayta düşüyor. İktidar sahayı kurmuş, iktidar istediği gibi oynuyor, muhalefet partileri de ofsayta düşüyor. Muhalefet partileri, o masalarla iktidara yardımcı oluyorlar" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Hatay'a gelerek partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdi ve esnaf ile bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Genel başkan yardımcıları Haluk Şaban Gürbüz, Zeynel Abidin Aktay ve Muzaffer Rıza Nerse ile beraber parti binasında açıklama yapan Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi olarak Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşturacaklarını dile getirdi. Erken seçimden yana olan bir parti olmadıklarına ve seçimlerin zamanın yapılması gerektiğine vurgu yapan Sarıgül, "Şu anda Türkiye'de muhalefet partileri ofsayta düşüyor. Nasıl ofsayta düşüyor? İktidar sahayı kurmuş, iktidar istediği gibi oynuyor muhalefet partileri de ofsaytta düşüyor. Muhalefet partileri, o masalarla iktidara yardımcı oluyorlar. Türkiye, geçtiğimiz 1,5 yılda, kim kiminle ittifak yapacak, kim başkan olacak; onu konuştu. Şu anda muhalefet partilerinin yapması gereken; kim nereye seçilecek, kim hangi koltuğa oturacaktan ziyade yokluğu konuşmak, yoksulluğu konuşmak, elektrik faturalarını konuşmak, doğal gaz faturalarını konuşmak, 3 bin 600 ek göstergeyi konuşmaktır. Kadın cinayetleri devam ediyor, kadın cinayetlerini yapanlara en ağır cezayı nasıl veririz ;onu konuşmaları gerekiyor ama muhalefet partileri oturmuşlar, yarın kim nereye seçilecek, kim bakan olacak, kimin kaç tane koltuğu olacak, kim cumhurbaşkanı olacak; bunlar daha erken. Türkiye Değişim Partisi ofsayta düşmez. Bunu yapanlar şu anda iktidarın ekmeğine yağ çalıyorlar. O ekmek kuyruğunda saatlerce bekleyen o emekli amcadan helallik alsınlar önce" diye konuştu.