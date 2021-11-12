Sarıgül: Kimseden destek ve yardım alan bir parti değiliz

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'a temaslarda bulunmak üzere gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir kimseden destek ve yardım alan bir parti değiliz, almayız da. Biz yardımı önce Allah'ımızdan sonra da inşallah yurttaşlarımızın takdirinden alan bir siyasi partiyiz" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Sarıgül, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın, bir konuşmasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiğini söylediğini hatırlatarak, Türkiye Değişim Partisi olarak hiç kimseden destek ve yardım alan parti olmadıklarını kaydetti. Biden'ın, hangi muhalefet partisine destek verdiyse onu açıklaması gerektiğini belirten TDP lideri Sarıgül, şöyle konuştu:

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