Sarıgül: "Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımıza kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır"
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Sarıgül: "Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımıza kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır"

Sarıgül: 'Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımıza kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır'
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımıza kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımıza kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaret eden Sarıgül, burada düzenlediği basın toplantısında, TDP'nin Türkiye'nin her yerinde sağlıklı bir şekilde örgütlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde esnafı ziyaret ederek onları dinlediğini belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"Esnaflarımız kısa çalışma ödeneğinin devam etme taleplerini her gün bana anlatıyorlar. O nedenle Ankara'daki iktidardan beklentimiz, kısa çalışma ödeneği pandemi süreci içerisinde mutlaka devam ettirilmelidir. 16 aydır açılmayan işletmeler var. Bu işletmelerde çalışan binlerce evladımız var. 1 Haziran itibarıyla dışarıya masa, sandalye koymak ve pandemi kurallarına mutlaka dikkat etmek kaydıyla bütün işletmelerin de artık açılma zamanı gelmiştir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak 16 aydır açılamayan iş yerlerinin mutlaka ve mutlaka pandemi koşullarına uyarak açılmasını talep etmekteyiz ve beklemekteyiz."

Sarıgül, salgın sürecinde GSM operatörlerinden en az yüzde 15 fedakarlık yapmalarını beklediklerini, telefonların borcu yüzünden kapatılmamasını istediklerini dile getirdi.

Partisine destek veren herkese teşekkür eden Sarıgül, "İnşallah yurttaşlarımızın göstermiş olduğu bu ilgiye layık olmaya çalışacağız. Ben şuna inanıyorum; değişimi, yürekli, cesur değişim kadınları ve gençleri mutlaka sağlayacaktır. Bizim hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımıza kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır. İnşallah bütün yurttaşlarımızın desteğiyle uzun yıllar ülkemizi yöneteceğiz. Ülkemizi yönetirken de sadece bize oy verenlerin başkanı olmayacağız, bize oy vermeyenlerin de hakkını sonuna kadar savunacağız." diye konuştu.

Sarıgül'e basın toplantısında, TDP Uşak İl Başkanı Selim Coşkunoğlu ve bazı partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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Sarıgül: "Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımıza kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır" - Haberler
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