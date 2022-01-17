Sarıgül: Elektrik ve doğal gazda KDV oranını yüzde 1'e düşürün

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin olağan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Sarıgül, elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin, "Elektrik ve doğal gaz faturaları evlerde huzur bırakmadı. Bu artışlar esnafı, çiftçiyi zor duruma soktu. Ülkeyi yönetenleri buradan bir kez daha uyarıyorum. Asgari ücreti açlık sınırının üstüne, en düşük emekli maaşını da asgari ücret düzeyine çıkarın. Yoksul ve işsizlerin elektrik, gaz ve suyunu kesmeyin. Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün. Çiftçiler tarlasına gübre atamadı, kuraklık var, hem gıda sıkıntımız olacak, hem ekmek fiyatları artacak, buna şimdiden bir çözüm bulun. Esnafa sicil affı çıkarın" dedi.