Sarıgül: Elektrik ve doğal gazda KDV oranını yüzde 1'e düşürün - Haberler
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Sarıgül: Elektrik ve doğal gazda KDV oranını yüzde 1'e düşürün

Sarıgül: Elektrik ve doğal gazda KDV oranını yüzde 1'e düşürün
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin olağan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Sarıgül, elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin, "Elektrik ve doğal gaz faturaları evlerde huzur bırakmadı. Bu artışlar esnafı, çiftçiyi zor duruma soktu. Ülkeyi yönetenleri buradan bir kez daha uyarıyorum. Asgari ücreti açlık sınırının üstüne, en düşük emekli maaşını da asgari ücret düzeyine çıkarın. Yoksul ve işsizlerin elektrik, gaz ve suyunu kesmeyin. Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün. Çiftçiler tarlasına gübre atamadı, kuraklık var, hem gıda sıkıntımız olacak, hem ekmek fiyatları artacak, buna şimdiden bir çözüm bulun. Esnafa sicil affı çıkarın" dedi.

Sarıgül, "Uyguladığınız ekonomik politikalar, Ayşe teyzenin mutfağına huzur getirmiyorsa, emekli Salih amcanın cebini, esnaf Rıza'nın elini rahatlatmıyorsa boş laf olmaktan öteye geçemez. Halkımız bunalmış, perişan bir haldeyken Sayın Erdoğan, 'Memurlarımızı, emeklilerimizi rahatlattık' derse ben de buradan sorarım; Sayın Cumhurbaşkanı siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Halkın ne yaşadığı bilinmiyorsa yönetim zafiyeti, biliniyor ama önemsenmiyorsa merhamet yoksunluğu var demektir. Biz bu ülkenin çayını, fındığını, pancarını, tütününü, pamuğunu, incirini, zeytini korumayı milli bir görev olarak görüyoruz. Bu ürünlerimizin yabancıların eline bırakılmasını içimize sindiremiyoruz" diye konuştu.


Sarıgül: Elektrik ve doğal gazda KDV oranını yüzde 1'e düşürün

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Mustafa Sarıgül, Doğalgaz, Emekli, Politika, Haber

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