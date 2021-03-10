Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi
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Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi

10.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:16
Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Koskocaman bir siyasi parti, farklı yapıda olan, farklı noktada olan, farklı düşüncelerde olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Saadet Partisi'nin milletvekiline 'buyur' diyorsa demek ki, ilkelerinden ve prensiplerinden...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Koskocaman bir siyasi parti, farklı yapıda olan, farklı noktada olan, farklı düşüncelerde olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Saadet Partisi'nin milletvekiline 'buyur' diyorsa demek ki, ilkelerinden ve prensiplerinden vazgeçmiş durumdalar" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde Muhtarlar Derneği, Esnaf Kefalet Kooperatifi Ticaret ve Sanayi Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Gaziler Dayanışma Derneğini ziyaret etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Kooperatif binasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Sarıgül, Saadet Partisi'nden (SP) istifa eden İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasını etik bulmadıklarını söyledi. Siyasi bir partiden seçilen bir milletvekilinin dönem sonuna kadar partisinde kalması gerektiğini savunan Sarıgül, "Koskocaman bir siyasi parti, farklı yapıda olan, farklı noktada olan, farklı düşüncelerde olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Saadet Partisi'nin milletvekiline 'buyur' diyorsa demek ki, ilkelerinden ve prensiplerinden vazgeçmiş durumdalar. Şayet görüş ve düşüncelerinde ayrılık olduysa o vatandaştan almış olduğu oyları parlamentoya iade etmesi lazım ve istifa etmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Bir siyasi partiden seçilip başka bir siyasi partiye gitme mantığı, TDP'nin mantığı değildir"

Sarıgül, TDP'nin partiden seçilip başka bir siyasi partiye gitme mantığının olmadığını belirterek, "Hele hele Saadet Partisi'nden seçilen bir arkadaşın, başka bir siyasi partiye geçmesi, tam farklı görüşlerde olan...Geçmiş yıllara baktığınız zaman herkesin görüşlerine saygı duyuyoruz. Bir taraf 'Anya' diyor, bir taraf 'Konya' diyor, bir noktada buluşuyorlarsa demek ki, bazı siyasi partilerde ne ilke kalmış, ne prensip kalmış, nede kurallar kalmış" dedi.

Bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'na katılacağınız yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Sarıgül, "Hiçbir zaman öyle bir iddiam olmadı. Çünkü biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi
Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi
Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi
Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi
Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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