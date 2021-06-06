SARIGÜL DEMOKRASİMİZE ŞAİBE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ
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SARIGÜL DEMOKRASİMİZE ŞAİBE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Biden'ın, Türkiye'de muhalefet partilerine destek verdikleri yönünde daha önce yaptığı açıklamalar bulunduğunu belirterek, TDP olarak bunun takipçisi olacağız. Bizler demokrasimize şaibe düşmesine asla izin vermeyiz dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Biden'ın, Türkiye'de muhalefet partilerine destek verdikleri yönünde daha önce yaptığı açıklamalar bulunduğunu belirterek, TDP olarak bunun takipçisi olacağız. Bizler demokrasimize şaibe düşmesine asla izin vermeyiz dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta parti teşkilatını ziyaret etti. Partililerle buluşan Sarıgül, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. TDP olarak Zonguldak açıklarında bulunan doğal gaz keşfini değerlendiren Sarıgül, gaz arama çalışmalarını büyük bir sevinçle izlediklerini söyledi.

Sarıgül, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'de muhalefet partilerine destekleme yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak Soruyorum, hangi muhalefet partisini desteklediniz ise hangi şartlarda hangi koşullarla destekliyorsanız lütfen bunu açıklayın. TDP olarak iktidara en hazırlıklı parti olarak ABD başkanının bu sözlerini kınıyoruz. Bu sözlerini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Türkiye demokrasisi böyle bir şaibe altında asla ve asla kalamaz. ABD başkanı veya yetkililer hangi muhalefet partisine hangi şartlarda hangi koşullarda ne destek verdiğini mutlaka açıklamalıdır. TDP olarak bunun takipçisi olacağız. Bizler demokrasimize şaibe düşmesine asla izin vermeyiz. dedi.

Sarıgül, TDP'nin önce Allah'tan, sonra desteğini hiçbir siyasi parti gözetmeksizin yurttaşlarından aldığını ifade ederek, ABD'nin Türk demokrasisinden elini çekmesi çağrısında bulundu.

SARIGÜL DEMOKRASİMİZE ŞAİBE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ
SARIGÜL DEMOKRASİMİZE ŞAİBE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ
SARIGÜL DEMOKRASİMİZE ŞAİBE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ
SARIGÜL DEMOKRASİMİZE ŞAİBE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SARIGÜL DEMOKRASİMİZE ŞAİBE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ - Haberler
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