SARIGÜL BU MELEKLERE DOKUNMAK EN BÜYÜK GÜNAHTIR
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SARIGÜL BU MELEKLERE DOKUNMAK EN BÜYÜK GÜNAHTIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Biz, kadına şiddeti nasıl önleriz diye gece gündüz çalışırken, şimdi de çocuk istismarı bizi yaraladı.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Biz, kadına şiddeti nasıl önleriz diye gece gündüz çalışırken, şimdi de çocuk istismarı bizi yaraladı. Bu bir insanlık suçudur. Bu meleklere dokunmak, en büyük günahtır dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadına şiddet ve çocuk istismarı ile ilgili konuştu. Sarıgül, Bugün bir baba olarak, ahlak ve sevgi sembolü bir milletin sade vatandaşı olarak, evladımız, can parçalarımız, istikbalimiz, minik meleklerimize söylerken bile acı çekiyoruz. Yapılan çirkin fiiller için nefretimi beyan ediyorum. Biz, kadına şiddeti nasıl önleriz diye gece gündüz çalışırken, şimdi de çocuk istismarı bizi yaraladı. Bu işin siyasi yönü yoktur, partisi yoktur. Bu bir insanlık suçudur. Bu meleklere dokunmak, en büyük günahtır. Gelin el birliği ile çare arayalım. Bir çözüm bulalım. Yoksa hiç kimse bu memlekette 'insanım' diye dolaşmasın. Ben TDP lideri olarak, Allah korkusu olan bir kul olarak, insan sevgisi ile içi dolu Mustafa Sarıgül olarak, yemin ediyorum; kadına şiddeti, çocuk istismarını önlemezsek buna bir çözüm bulamazsak iktidar da siyaset de bana haram olsun dedi.

Sarıgül, atanamayan öğretmenlerin de içlerini acıttığını belirterek, Gittiğim marketlerde pek çok genç öğretmenin markette paket taşıdığını ya da kasada oturduğunu görüyorum. İçim parçalanıyor. Evlatlarımızı yetiştirsin diye, yükselen yeni nesli omuzlarına alsın diye okuttuğumuz öğretmenlerimiz, markette paket taşıyor. Bu düzene de, benim aziz milletimi bu hale getirenlere de yazıklar olsun. Ben TDP lideri olarak, burada öğretmenlere söz veriyorum; iktidarımızın ilk 100'üncü gününde atanamayan bir tek öğretmen kalmayacak ifadelerini kullandı.

SARIGÜL BU MELEKLERE DOKUNMAK EN BÜYÜK GÜNAHTIR
SARIGÜL BU MELEKLERE DOKUNMAK EN BÜYÜK GÜNAHTIR
SARIGÜL BU MELEKLERE DOKUNMAK EN BÜYÜK GÜNAHTIR
SARIGÜL BU MELEKLERE DOKUNMAK EN BÜYÜK GÜNAHTIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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