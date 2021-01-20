Sarıgül: Bizim olmazsa olmazımız bayrağımız ve toprağımızdır

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kapılarının herkese açık olduğunu belirtip, HDP ile ilgili gelen bir soruya ise "Bizim olmazsa olmazımız bayrağımız ve toprağımızdır" dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül , kapılarının herkese açık olduğunu belirtip, HDP ile ilgili gelen bir soruya ise "Bizim olmazsa olmazımız bayrağımız ve toprağımızdır" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, partisinin il binasının açılışı için Balıkesir'e geldi. Burada pandemi tedbirleri kapsamında bir grup partili tarafından karşılanan Sarıgül, açılış kurdelesini kesip, il binasını gezmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, özgür dünyanın en demokratik partisi olacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Muhalefette yeteri kadar kandıranlar var. Biz kimseyi kandırmayacağız. Biz sadece Türkiye Değişim Partisi olarak 'Bismillah' diyerek, gerçekleri söyleyeceğiz, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, mücadele arttıkça, size olan saygı artar. Yeter ki duruşunuz olsun. Kendinize inanın, başaracağız. Şöylesine bir bakıyorum. Mutlu bir Türkiye için aylardır yollardayız, yıllardır yollardayız. Bugün bir kez daha görüyorum ki Balıkesir'de bereket olmuşuz."'ÖLÇÜMÜZ; HUDUT VE BAYRAK BİRLİĞİ'Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Sarıgül, partisinin HDP'ye karşı olan tavrının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Biz hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımızı partimize davet ediyoruz. Bizim olmazsa olmazımız bayrağımız ve toprağımızdır. Türkiye Değişim Partisi, her kime oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlarımızı bekliyoruz ama ölçümüz hudut ve bayrak birliği diyecek. Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Ay- yıldızlı bayrağımızın korunması bizim için son derece önemlidir."

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN