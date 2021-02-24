Sarıgül: Bizim çizgimiz Atatürk ilkelerinden yana

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bazı hasetler, bazı fesatlar, bazı şer güçler bizim çizgimizi bilmiyormuş gibi kıyıda köşede bizim çizgimizi başka türlü anlatmaya çalışıyorlar.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bazı hasetler, bazı fesatlar, bazı şer güçler bizim çizgimizi bilmiyormuş gibi kıyıda köşede bizim çizgimizi başka türlü anlatmaya çalışıyorlar. Bizim çizgimiz Atatürk ilkelerinden, Cumhuriyetten yana" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ankara'da otelde gerçekleştirilen partisinin 'İktidara Hazırlık Merkezleri Başkanları Toplantısı'na katıldı. Sarıgül, kısa süre içinde büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Ülkemizi aylardır karış karış dolaşıyorum. Görüşlerimizi, düşüncelerimizi büyük bir mutlulukla bütün ulusumuzla buluşturuyorum. İktidara hazırlık merkezlerimizi milletimizin desteği ile hiçbir siyasi farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızın katılımıyla büyük bir coşkuyla açıyoruz. Ülkemizde büyük bir siyasi kutuplaşma var. Mevcut siyasi aktörler bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak yerine daha da artırma yönünde hareket ediyorlar. Maalesef demokratik toplumsal uzlaşma yerine Ankara'dakiler birbirleri ile kavga ediyor. Değişim bugün başlıyor. Değişimi gerçekleştirecek olan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir" dedi.

'ANKARA'YA EV SAHİBİ OLMAYA GELDİK'Sarıgül, kadın cinayetlerinin olmadığı her alanda mutlu kadınlar görmek istediklerini ifade ederek, "Bütün engelli yurttaşlarımızın çalışma hayatında, sosyal hayatında mutlu olduğu; sokakta, iş yerinde, engellenmediği bir Türkiye arzu ediyoruz. Bütün çocukların özellikle de zengin demeden fakir demeden iyi eğitim aldığı, fırsat eşitliğinden yararlandığı, annelerin ve babaların mutlu olduğu değişimin gerçekleştiği bir Türkiye arzu ediyoruz. Ülkemizdeki bütün yurttaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olarak görüyoruz. Türkiye Değişim Partimiz projeleriyle, kadrolarıyla, teşkilat başkanları ile görecekseniz ki ülkemizin en güvenilir siyasi partisidir. Biz Ankara'ya kiracı olmaya değil ev sahibi olmaya geldik. Biz Ankara'ya zaman tüketmeye değil iktidarın mührünü teslim almaya geldik. Bıkmadan, usanmadan, sabırla, metanetle çalışa çalışa kazanacağız" diye konuştu.'ÇİZGİMİZ ATATÜRK İLKELERİNDEN YANA'

Sarıgül, "Bazı hasetler, bazı fesatlar, bazı şer güçler bizim çizgimizi bilmiyormuş gibi kıyıda köşede bizim çizgimizi başka türlü anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi tembellik yapan, çalışmayan, üretmeyen, koşmayan o hasetlere, fesatlara, münafıklara, şer güçlere Türkiye Değişim Partimizin çizgisini ben bir kez daha anlatayım da duymayanlar bir kez daha duysun. Bizim çizgimiz Atatürk ilkelerinden yana. Bizim çizgimiz Cumhuriyetten yana. Bizim çizgimiz emekten, alın terinden, üretimden yana. Bizim çizgimiz halklardan yana. Bizim çizgimiz özgürlüklerden yana. Bizim çizgimiz inançlara saygılı, laiklikten yana" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı