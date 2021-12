SARIGÜL ANA GÖRÜŞÜMÜZ, SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILMASIDIR

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi, mayıstan sonra yapılacak olan her seçime hazırdır. Ama Türkiye Değişim Partisi olarak, bizim ana görüşümüz seçimlerin zamanında yapılmasıdır dedi.

Parti yöneticilerinden oluşan bir heyetle Muş'a gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Havalimanından parti binasına geçen Sarıgül, erken seçim konusunda değerlendirmede bulundu. Seçimlerin zamanında yapılması tarafı olduklarını vurgulayan Sarıgül, Her siyasi parti kendi görüşlerini ve düşüncelerini açıklamakta demokratik anlayışları vardır. Biz her siyasi partinin görüş ve düşüncelerine saygı duyarız. Demokrasi farklı görüşlerin saygıyla ve sevgiyle dinlenmesini gerektirir. Ama Türkiye Değişim Partisi olarak, teşkilat başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Genel merkez yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok kısa süre içerisinde 26 Eylül'de büyük kongremizi yaparak, seçime girme yetkisini kazandık. Türkiye Değişim Partisi, mayıstan sonra yapılacak olan her seçime hazırdır. Ama Türkiye Değişim Partisi olarak, bizim ana görüşümüz seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Çünkü nedeni şudur, yurttaşlar bir yetki vermiştir, bu yetki sonuna kadar kullanılmalıdır. Normal seçimlere zaten 1 sene kalmış. İktidar ben şunu yapamadım, bunu yapamadım diye bir mazeret içerisine düşmesin diye konuştu.

'KOMŞULARIMIZLA BARIŞ, HUZUR VE GÜVENLİK İÇERİSİNDE YAŞAYALIM'

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesini istediklerinin altını çizen Sarıgül, Bir diğer önemli konumuz da, komşumuz Ermenistan'la yaşanan gelişmelerdir. Biz bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamayı arzu eden bir siyasi partiyiz. Azerbaycan Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi özellikle Ermenistan sınır kapısının açılması; Ermenistan Türkiye arasındaki uçuşların başlaması ve bu konuda da Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasında yapılan diplomatik görüşmeleri, Türkiye Değişim Partisi olarak son derece olumlu karşılıyoruz dedi.

'YERLİ MALI, YURDUN MALI, HERKES ONU KULLANMALI'

Konuşmasının devamında, 'Yerli Malı Haftası' içerisinde olunduğunu hatırlatan Sarıgül, şunları söyledi

Bu hafta Yerli Malı Haftası', yıllarca bu haftayı coşkuyla kutladık. Sonra ne yazık ki unuttuk. Bugün Muş'tan şu çağrıda bulunmak istiyorum; 'yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı!' bu sözü yeniden kullanalım. Ülkemizin doğasına, tarımına, toprağına, suyuna sahip çıkalım. Çay, fındık, tütün, pamuk, pancar, incir, üzüm gibi tarım ürünlerimizi yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakmayalım. Bu ürünlerin üretimi ve ticaretini korumak, sınırlarımızı korumak kadar milli bir görevdir. Son yıllarda ne yazık ki üretimi unuttuk. Her şeyi dışarıdan almaya başladık. Doğalgazı, petrolü dışarıdan alıyoruz da, buğdayı neden dışarıdan alıyoruz, samanı, mercimeği neden dışarıdan alıyoruz Tarımda 120 milyar dolarlık ithalat yaptık. Hayvan ithalatına 10 milyar dolar harcadık. Bu paraların onda birini Muşlu besicilere, çiftçilere verseydik, Muşlu da kazanırdı, Türkiye'de buğdaya, ete, süte doyardı.

Basın toplantısının ardından Sarıgül ve beraberindekiler Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle görüşmesinden sonra bir kahveye giren Sarıgül, vatandaşları dinledi. Daha sonrasında merkeze bağlı Karakuyu Köyü'nü ziyaret ederek kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir arada yemek yiyen Sarıgül, Muş ziyaretini tamamladı.