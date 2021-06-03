Sarıgül: ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa açıklayacak

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi, 'Türkiye'de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye'. Bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır sözdür" dedi.