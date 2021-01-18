Sarıgöllü üzüm üreticisi, örtü altında tuttuğu taze üzümleri hasat etti
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Sarıgöllü üzüm üreticisi, örtü altında tuttuğu taze üzümleri hasat etti

18.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:31
Sarıgöllü üzüm üreticisi, örtü altında tuttuğu taze üzümleri hasat etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kasım ayındaki bağ bozumunda bazı bağları örtü altında bırakan üzüm üreticisi, ocak ayına kadar taze tuttuğu üzümleri hasat ederek yakınlarına dağıttı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kasım ayındaki bağ bozumunda bazı bağları örtü altında bırakan üzüm üreticisi, ocak ayına kadar taze tuttuğu üzümleri hasat ederek yakınlarına dağıttı.

Emcelli Mahallesi'nde yaşayan Aykut Karadağ (24), Sütmezli mevkisinde yetiştirdiği üzümlerin büyük bölümünü bağ bozumu döneminde topladı.

Üzümlerin bir kısmını taze kalması için örtü altında bırakan Karadağ, ocak ayında ise meyveyi hasat etti.

Aykut Karadağ üzümlerin yüksek rakımda yetiştiğini belirterek, "Üzümlerin üzeri de örtülü. Soğuk hava deposu gibi. Kar altında üzümlerimi keserek tanıdıklarıma kışın taze üzüm yemeleri için hediye etmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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