Sarıgöllü öğrenciler Almanya'da oto servis ve bakım kursu alacak

Sarıgöl'deki Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 12 motor öğrencisi ve 4 öğretmen, oto servis ve bakım kursu almak üzere Almanya'ya gidiyor.

Proje Koordinatörü Musa Ertürk, yaptığı açıklamada 2020 yılı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında Sarıgöl'de "Motor Teknolojilerine Yeni Yaklaşımlar" başlıklı proje yürüttüklerini belirtti.

Projenin salgın nedeniyle ertelenen Almanya'daki bölümünün uçuşların açılmasıyla gündeme alındığını anlatan Ertürk, "Okulumuz açısından ilk defa bir proje deneyimi oldu, bu nedenle heyecanlıyız. Öğrencilerimiz Almanya'da oto servis ve bakım konularında kurs alacak. 3 haftalık faaliyete 4 öğretmen ve 12 motor öğrencisi katılıyor. Proje sonunda katılımcılara yurtdışı staj sertifikası verilecek." dedi.