Sarıgöllü Muhtarlardan Yol Çalışmasına Tam Puan

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi, Sarıgöl ilçesi Kahramanlar Mahalle Muhtarı Uysal Dikbakan, Yeniköy Mahalle Muhtarı Niyazi Akçam, Tırazlar Mahalle Muhtarı Hasan Çakan ve Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver'i ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi, Sarıgöl ilçesi Kahramanlar Mahalle Muhtarı Uysal Dikbakan, Yeniköy Mahalle Muhtarı Niyazi Akçam, Tırazlar Mahalle Muhtarı Hasan Çakan ve Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver'i ziyaret etti. Mahalle muhtarları, daire başkanlığı ekiplerine talep görüşlerini iletirken, 2021 yılı asfalt programında mahallelerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Mahalle muhtarlarını ziyaret ederek görüş ve talepleri yerinde dinleyen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi, Sarıgöl ilçesi Kahramanlar Mahalle Muhtarı Uysal Dikbakan, Yeniköy Mahalle Muhtarı Niyazi Akçam, Tırazlar Mahalle Muhtarı Hasan Çakan ve Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver'i ziyaret etti. Ziyarette, Muhtarlık Dairesi Başkanlığı ekiplerine, Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan da eşlik etti. Daire başkanlığı ekipleri yapılan hizmetler ve taleplerle ilgili mahalle muhtarlarının görüşlerini dinledi. Mahalle muhtarları, 2021 yılı asfalt programında mahallelerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekibi, Başkan Ergün adına hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Habermetre