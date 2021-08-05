Sarıgöllü Muhtarlardan Yol Çalışmasına Tam Puan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıgöllü Muhtarlardan Yol Çalışmasına Tam Puan

Sarıgöllü Muhtarlardan Yol Çalışmasına Tam Puan
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi, Sarıgöl ilçesi Kahramanlar Mahalle Muhtarı Uysal Dikbakan, Yeniköy Mahalle Muhtarı Niyazi Akçam, Tırazlar Mahalle Muhtarı Hasan Çakan ve Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver'i ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi, Sarıgöl ilçesi Kahramanlar Mahalle Muhtarı Uysal Dikbakan, Yeniköy Mahalle Muhtarı Niyazi Akçam, Tırazlar Mahalle Muhtarı Hasan Çakan ve Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver'i ziyaret etti. Mahalle muhtarları, daire başkanlığı ekiplerine talep görüşlerini iletirken, 2021 yılı asfalt programında mahallelerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Mahalle muhtarlarını ziyaret ederek görüş ve talepleri yerinde dinleyen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi, Sarıgöl ilçesi Kahramanlar Mahalle Muhtarı Uysal Dikbakan, Yeniköy Mahalle Muhtarı Niyazi Akçam, Tırazlar Mahalle Muhtarı Hasan Çakan ve Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver'i ziyaret etti. Ziyarette, Muhtarlık Dairesi Başkanlığı ekiplerine, Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan da eşlik etti. Daire başkanlığı ekipleri yapılan hizmetler ve taleplerle ilgili mahalle muhtarlarının görüşlerini dinledi. Mahalle muhtarları, 2021 yılı asfalt programında mahallelerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekibi, Başkan Ergün adına hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent Prens William
Spor Eda Erdem Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıgöllü Muhtarlardan Yol Çalışmasına Tam Puan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:36:40. #1.15#

title