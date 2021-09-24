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Sarıgöllü Muhtarlar Büyükşehir'i Ağırladı

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Sarıgöllü Muhtarlar Büyükşehir'i Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarları ziyaretlerine Sarıgöl ilçesi muhtarları ile devam etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarları ziyaretlerine Sarıgöl ilçesi muhtarları ile devam etti. İlçeye bağlı Kızılçukur, Karacaali, Dadağlı ve Beyharmanı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir ekipleri, muhtarlara Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci; Sarıgöl ilçesi Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Hasan Çolak, Karacaali Mahallesi Muhtarı Adem Kır, Dadağlı Mahallesi Muhtarı İlyas Tosun ve Beyharmanı Mahallesi Muhtarı Mustafa Sarıtaş ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallelerde yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, muhtarların taleplerini de alarak, ilgili dairelere aktarılmasını sağladı. Büyükşehir ekibinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarları, ilçelerine ve mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ve selamlarını ileterek, mahallelerine davet ettiler. Ziyaret sonunda muhtarlara Başkan Ergün'ün selamlarını ve hediyelerini takdim eden Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, muhtarlarla her zaman iletişim halinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

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