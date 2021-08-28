Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den TMO çağrısı
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Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den TMO çağrısı

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den TMO çağrısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Ekonomi

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kuru üzüm alımlarında bu yıl yine TMO'nun alımlara katılmasını istediklerini belirtti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kuru üzüm alımlarında bu yıl yine TMO'nun alımlara katılmasını istediklerini belirtti.

Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada çekirdeksiz kuru üzümde sezon öncesi Manisa'daki ziraat odaları olarak bir toplantı yaptıklarını, burada 9 numara kuru üzüm için 16.5 liralık fiyat beklentisini açıkladıklarını ifade etti.

Bu yıl Sarıgöl ve çevresinde dolu, fırtına ve sıcaklardan dolayı bağlarda verim kaybı oluştuğunu aktaran Ülgen, bu yıl kuru üzüm alımlarına TMO'nun de katılmasını istediklerini, bunun piyasaya canlılık getireceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den TMO çağrısı - Haberler Ekonomi
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