Sarıgöl ve Kula'da emniyet ekiplerinden siber suçlarla mücadele standı
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Sarıgöl ve Kula'da emniyet ekiplerinden siber suçlarla mücadele standı

Sarıgöl ve Kula'da emniyet ekiplerinden siber suçlarla mücadele standı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ve Sarıgöl ilçelerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, telefon dolandırıcılığı, teknoloji bağımlılığı, mobil bankacılık kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve siber suçlara karşı mücadele ile ilgili stant açtı.

Manisa'nın Kula ve Sarıgöl ilçelerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, telefon dolandırıcılığı, teknoloji bağımlılığı, mobil bankacılık kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve siber suçlara karşı mücadele ile ilgili stant açtı.

Manisa'nın Kula ve Sarıgöl ilçelerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir yandan asayiş, huzur ve trafik uygulamalarına hız verirken, bir yandan da vatandaşlara bilgilendirici çalışmalar yapıyor. İlçenin yoğun olan caddelerinde stant açan emniyet güçleri, telefon dolandırıcılığı, teknoloji bağımlılığı, mobil bankacılık kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve siber suçlara karşı mücadele ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı. İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan UYUMA uygulaması ile ilgili vatandaşlara bilgilendirmelerde de bulunan polislere, Kula İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demikıran da bizzat eşlik etti. - MANİSA

Sarıgöl ve Kula'da emniyet ekiplerinden siber suçlarla mücadele standı
Sarıgöl ve Kula'da emniyet ekiplerinden siber suçlarla mücadele standı
Sarıgöl ve Kula'da emniyet ekiplerinden siber suçlarla mücadele standı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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