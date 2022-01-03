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Sarıgöl'ün Çevreci Yatırımında Çalışmalar Son Sürat Devam

Sarıgöl'ün Çevreci Yatırımında Çalışmalar Son Sürat Devam
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MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Sarıgöl ilçesinde hayata geçireceği 30 Milyon TL yatırım bedelli Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Atıksu Arıtma Tesisi olmayan ilçe kalmayacak hedefi ile Atıksu Arıtma Tesisleri yatırımlarını hızla sürdürüyor. İdarenin 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Günlük 2 bin 800 metreküp atıksu arıtacak

Sarıgöl'ün tüm nüfusunun, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesi ve civardaki 17 mahallenin de faydalanacağı tesisin inşaat çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Gediz'in temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel atıksu arıtabilecek kapasiteye sahip tesisin, planlanan tarihten önce bitirilmesi hedefleniyor.

"Sarıgöl ve çevresi için önemli bir yatırım"

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Sarıgöl ilçemiz ve çevresi için büyük öneme sahip yatırım yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu ile ilçemizde hayata geçireceğimiz Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar tüm hızıyla aksamadan sürüyor. Hedefimiz sözleşmedeki süresinden daha önce bitirerek bir an önce işletmeye almak" dedi.

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