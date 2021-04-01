Sarıgöl polisi aranan iki kişiyi yakaladı
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Sarıgöl polisi aranan iki kişiyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sarıgöl polisi aranan iki kişiyi yakaladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde biri uyuşturucu diğeri cinayet suçundan aranan 2 kişi Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde biri uyuşturucu diğeri cinayet suçundan aranan 2 kişi Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, teknik takip ve projeli çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda biri uyuşturucu suçundan diğeri de cinayet suçundan aranan iki kişi yakalandı.

Sarıgöl ilçesi Çanakçı Mahallesinde M.A. isimli şahsın evinde sabah erken saatte operasyon düzenlendi. Şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Aynı ikamette bulunan E.H., isimli şahsın Kasten Öldürme suçundan arandığı tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. E.H. adlı şahıs da tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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