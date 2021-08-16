Sarıgöl ovası 45 bin kilometre örtüyle korunuyor

Dünyaca ünlü sofralık Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yaz meyvesi üzümün kış mevsimine kadar dayanabilmesi için 90 bin dekarlık arazi toplamda 45 bin kilometrelik örtü altına alındı.

Dünyaca ünlü sofralık Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yaz meyvesi üzümün kış mevsimine kadar dayanabilmesi için 90 bin dekarlık arazi toplamda 45 bin kilometrelik örtü altına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü sofralık Sultani üzümler örtü altına alındı. 120 bin dekarlık alanda tarımı yapılan Sultani üzümde 90 bin dekarlık alan toplamda 45 bin kilometrelik örtüyle korumaya alındı. Örtü altına alınan üzümler hem hava şartlarından korunuyor hem de kış aylarına kadar dayanması sağlanıyor.

Örtülerin 2 ile 4 yıllık kullanım süresi olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Dekara 2 bin 500 lira masraf gitmekte naylonlar 2-4 yıl ömürlü olmakta. İlçemizde 120 bin dekarlık alanda bağcılık yapılmakta. Bu yıl dolu ve sıcakların verdiği zararla 90 bin dekarı örtü altına alındı. Bir tomar kanaviçe 3 bin lira. Örtüye giden masraf ortada bu nedenle üzüm üreticilerini mutlaka devlet desteklemeli yardım yapılmasından yanayım" dedi.

Sarıgöl Ovasının adeta soğuk hava deposunu andırdığını belirten Ülken, "Biz bağlarımız örtmekle üzümlerimizi korumaya almaktayız. Böylece üzümlerimiz örtü altında aralık ayının sonuna kadar bağlarda dalında beklemektedir. Adeta soğuk hava deposu gibidir. Sarıgöl ovasında sultaniye üzümlerimizin yüzde 80'i ihraç edilmekte. Geriye kalan üzümler kurutmalık olarak değerlenmektedir. Yaş üzümler yurt içinde ve özellikle Rusya, Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç edilmektedir" diye konuştu.

Ülgen üzümlerden ayrıca pestil, günbalı ve pekmez yapılmakta olduğunu belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı