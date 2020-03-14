Sarıgöl İYİ Parti'de Adıgüzel dönemi
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Sarıgöl İYİ Parti'de Adıgüzel dönemi

Sarıgöl İYİ Parti 2. olağan kongresinde tek listeyle yarışan Serkan Sedar Adıgüzel başkanlığa getirildi.

14.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:04
Sarıgöl İYİ Parti'de Adıgüzel dönemi

Sarıgöl İYİ Parti 2. olağan kongresinde tek listeyle yarışan Serkan Sedar Adıgüzel başkanlığa getirildi.


Sarıgöl İYİ Parti 2. olağan kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ahmet Aktan'ın aday olmadığı kongreye Serkan Serdar Adıgüzel tek listeyle yarıştı.143 delegenin katıldığı kongrede Divan Başkanlığına Manisa Şehzadeler İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Çelik seçildi. Kongrede oyların tamamını alan Serkan Serdar Adıgüzel yeni başkan seçilirken, yeni yönetimde şu isimler yer aldı: Hasan Kelleci, Ömer Gürlek, Ali Çakır, Ahmet Aktan, Olcay Topkaya, Ahmet Harun Şen, Emin Demiran, Mustafa Öztürk, Mustafa İncekara, Nihat Karsak, Merih Vural, Murat Karataş, Hasan Ali Zeybek, Muammer Hasoğul, Serdar Ünsal, Volkan Gemci, Mehmet Sarğın, Hacı Ahmet Uysal, Sevgi Yavuz, Hasan Ali Çelik, İbrahim Gündoğdu ve Muharrem Karakuş


Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Alaşehir Eski Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, çevre ilçelerin ilçe başkanları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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