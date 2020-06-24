Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdüründen örnek davranış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdüründen örnek davranış

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine giderek dairesi ile ilgili işlemleri evlerinde yapıp örnek bir davranışa imza attı.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdüründen örnek davranış
24.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:15

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine giderek dairesi ile ilgili işlemleri evlerinde yapıp örnek bir davranışa imza attı.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, vatandaşa hizmet ve yaşlılara hürmetin gönül işi olduğunu belirterek, "Korona virüs kapsamında evlerinde çıkamayan ve daireye gelemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşların müracaatları üzerine evlerine giderek gerekli işlemlerini yamıyorum. Gerçekten vatandaşlarımız da mutlu oluyor. Yaşlılarımızı sağlıklı günler dilerim." dedi.

Sarıgöl Çanakçı Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Özgül Selçuk isimli yaşlı ninenin evine Mahalle Muhtarı Engin Can ile birlikte giderek işlemleri tamamlayan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, korona virüs önlemleri kapsımında sosyal mesafe, maske takarak evde hizmet verdi. Kırdağ, hizmet vermeye gittiği yaşlıların evlerini kendine ait araçla gönüllü hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ'ın yaşlıları evlerinde hizmet vererek resmi işlemleri tamamlaması halk arasında da takdirle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Haber
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Sıla Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdüründen örnek davranış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 10:38:54. #1.14#
title