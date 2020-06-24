Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdüründen örnek davranış Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine giderek dairesi ile ilgili işlemleri evlerinde yapıp örnek bir davranışa imza attı.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerine giderek dairesi ile ilgili işlemleri evlerinde yapıp örnek bir davranışa imza attı.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, vatandaşa hizmet ve yaşlılara hürmetin gönül işi olduğunu belirterek, "Korona virüs kapsamında evlerinde çıkamayan ve daireye gelemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşların müracaatları üzerine evlerine giderek gerekli işlemlerini yamıyorum. Gerçekten vatandaşlarımız da mutlu oluyor. Yaşlılarımızı sağlıklı günler dilerim." dedi.

Sarıgöl Çanakçı Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Özgül Selçuk isimli yaşlı ninenin evine Mahalle Muhtarı Engin Can ile birlikte giderek işlemleri tamamlayan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, korona virüs önlemleri kapsımında sosyal mesafe, maske takarak evde hizmet verdi. Kırdağ, hizmet vermeye gittiği yaşlıların evlerini kendine ait araçla gönüllü hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ'ın yaşlıları evlerinde hizmet vererek resmi işlemleri tamamlaması halk arasında da takdirle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İHA