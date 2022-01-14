Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eroğlu, güven tazeledi
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Ekonomi
Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olağan genel kurulunda Emrah Eroğlu yeniden başkan seçildi.
Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olağan genel kurulunda Emrah Eroğlu yeniden başkan seçildi.
Belediyeye ait düğün salonunda yapılan genel kurulda Emrah Eroğlu, Murteza Güntürkün ve Melike Özkan Göçeren'in listeleri yarıştı.
Delegelerin 645'inin oyunu alan Emrah Eroğlu, yeniden başkanlığa seçildi.
Eroğlu başkanlığındaki Oda yönetim kurulu, Yusuf Cerit, Mehmet Karaoğlan, Ünal Muslu, Mustafa Hörlek, Ali Çürükoğlu, Deniz Oyan, Ahmet Onuş ve Mesut Yemişçi'den oluştu.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Ekonomi Haberleri
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