Sarıgöl Emniyeti'nden kask uygulaması

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından motosiklet kazalarında can kaybının önüne geçilmesi amacıyla kask uygulaması yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından motosiklet kazalarında can kaybının önüne geçilmesi amacıyla kask uygulaması yapıldı. Kaskı olmayan motosiklet sürücüleri ikaz edilirken kask kullana sürücülere ise teşekkür edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından kask uygulaması yapıldı. Trafik kazalarında yaşanabilecek can kayıplarını yüzde 50 oranda azaltılması hedeflenen uygulamada kasksız sürücüler uyarılarak ikaz edildi. Kask takan sürücülere ise trafik polisleri tarafından teşekkür edildi.

Sarıgöl halkının huzur ve güvenliği için Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak gerekli kontroller ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı