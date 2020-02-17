Sarıgöl'den MASKİ'ye ziyaret
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Sarıgöl'den MASKİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ile Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy'u makamında ağırladı.

17.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:05
Sarıgöl'den MASKİ'ye ziyaret

(MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, 'den gelen konuklarını makamında kabul etti. Ziyarette Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ile Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy yer aldı. İlçe Başkanı Büyükdinç ve Muhtar Gürsoy'a, Şeyhdavutlar mahalle sakinlerinden Ramazan Bağcı da eşlik etti.

Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilerek, mevcut ihtiyaç ve talepler de dinlendi. Nazik ziyaret dolayısıyla misafirlerine teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "101 Mahalle Projemiz kapsamında Şeyhdavutlar mahallemizin altyapısını yeniledik. Mahalle muhtarımız da yaptığımız yatırım nedeniyle bizlere teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde oluşabilecek ihtiyaçlar hakkında tedbir amaçlı çalışmalarımızı görüştük. İlimizin tamamında olduğu gibi Sarıgöllü vatandaşlarımıza da ihtiyaç duydukları hizmetlerin en kalitelisini ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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