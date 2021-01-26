Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

26.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:46
Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde imal edip satışını yapanlara yönelik yaptığı operasyonda toplam 6 gram muhtelif uyuşturucu madde ve 34 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirdi.

5 kişinin gözaltına alındığı uygulamada ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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