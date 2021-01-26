Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
26.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:46
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde imal edip satışını yapanlara yönelik yaptığı operasyonda toplam 6 gram muhtelif uyuşturucu madde ve 34 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirdi.
5 kişinin gözaltına alındığı uygulamada ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan