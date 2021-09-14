Sarıgöl'deki asayiş denetimlerinde 5 kişi yakalandı - Haberler
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Sarıgöl'deki asayiş denetimlerinde 5 kişi yakalandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'deki asayiş denetimlerinde 5 kişi yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki asayiş denetlemelerinde 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki asayiş denetlemelerinde 5 kişi gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde denetim yaptı.

Denetlemelerde uyuşturucu ile yakalanan A.C.S, Ö.G, B.Ç. ve S.S ile ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişeklerle yakalanan B.G, gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.C.S, B.Ç, S.S, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile yakalanan Ö.G'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü, 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılan B.G'nin de emniyetten serbest kaldığı öğrenildi.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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