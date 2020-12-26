Sarıgöl'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sarıgöl'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

26.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:31
Sarıgöl'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerde 7 kişi üzerinde ve araçlarda 13 gram kristal uyuşturucu, 15 gram da esrar maddesi ele geçirdi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerde 7 kişi üzerinde ve araçlarda 13 gram kristal uyuşturucu, 15 gram da esrar maddesi ele geçirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 7/24 görev yapan asayiş ekipleri gece devriye görevlerini icra ederken şüpheli araçlarda yaptıkları aramalarda 7 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile birlikte gözlem altına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri ilçenin huzur ve güveni için 7/24 görev başında olduklarını belirtirken, ekiplerin ilçe giriş ve çıkışlarında kimlik kontrollerini devamlı yapacaklarını, ilçede şüpheli araçların durdurularak gerekli aralamaların yapılmasına devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Sarıgöl'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Öznur Çalık Cahit Özkan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Arto Fahriye Evcen Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Metin Oktay Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Üsküdar İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıgöl'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:47:01. #1.15#
title