Sarıgöl'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıgöl'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sarıgöl ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sarıgöl ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Akif Aydoğdu'nun katılımıyla düzenlenen programda, sürücülere yayalara geçişlerde öncelik verilmesi konusunda bilgi verildi.

Daha sonra yaya geçitlerinin bulunduğu yerlere kırmızı çizgi çekildi.

Ellerinde "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, protokol üyeleriyle karşıdan karşıya geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıgöl'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:58:31. #1.15#
title