Sarıgöl'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sarıgöl ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sarıgöl ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Akif Aydoğdu'nun katılımıyla düzenlenen programda, sürücülere yayalara geçişlerde öncelik verilmesi konusunda bilgi verildi.
Daha sonra yaya geçitlerinin bulunduğu yerlere kırmızı çizgi çekildi.
Ellerinde "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, protokol üyeleriyle karşıdan karşıya geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan