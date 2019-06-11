Sarıgöl'de yağış etkili oldu
Sarıgöl ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sarıgöl ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra aniden başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Şehit Esin Akay Caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri olumsuzluğu yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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