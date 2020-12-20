Sarıgöl'de vatandaşların güvenliği sağlandı
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Sarıgöl'de vatandaşların güvenliği sağlandı

20.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:21
Sarıgöl'de vatandaşların güvenliği sağlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi'nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalle sakinlerine güvenli geçiş sağlayarak taşkın sıkıntılarına son verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi'nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalle sakinlerine güvenli geçiş sağlayarak taşkın sıkıntılarına son verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına aralıksız devam ediyor. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi'nde menfez imalatı yapıldı. Mahallede sorun yaşanan noktada yapılan yerinde dökme menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarına son verildi. Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkut, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizde çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Yağışlı havalarda yağmur suyunun sağlıklı bir şekilde akışı gerçekleşmiyordu ve vatandaşlar dere üzerinden karşıdan karşıya geçemiyorlardı. Islah çalışması kapsamında yapılan menfezler sayesinde bu sorunumuz da ortadan kalktı. Başta Cengiz Ergün Başkanımız olmak üzere Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Sarıgöl'de vatandaşların güvenliği sağlandı
Sarıgöl'de vatandaşların güvenliği sağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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