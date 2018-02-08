Sarıgöl'de Vatandaşlar Sağlık Konusunda Bilgilendirildi

Sarıgöl Halk Sağlığı eğitim görevlileri, vatandaşları meme kanseri, sigaranın kötülükleri, kadına şiddet konuları hakkında bilgilendirdi.

Sarıgöl Halk Sağlığı'nda görevli eğitim hemşireler tarafından kent meydanında açılan stantta vatandaşlara meme kanseri, sigaranın kötülükleri, kadına şiddet konuları hakkında bilgiler verildi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, yaptığı açıklamada, vatandaşları sürekli olarak meme kanseri, sigaranın kötülükleri, kadına şiddet ve koah hastalığı hakkında gezici sağlıklı yaşam aracı ile bilgiler yapıldığını söyledi.

Çelik, vatandaşlara broşürler verildiğini ve çalışmaların gün boyunca devam edeceğini kaydetti.