Sarıgöl'de üzüm salkımları standart olsun diye makyaj çalışması

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlardaki üzüm salkımlarının standart olması ve mavi küfe yakalanmaması amacıyla salkımlarda seyreltmeyle makyaj işlemi yapılmaya başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlardaki üzüm salkımlarının standart olması ve mavi küfe yakalanmaması amacıyla salkımlarda seyreltmeyle makyaj işlemi yapılmaya başlandı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştiği Sarıgöl ilçesinde bağlardaki üzüm salkımlarının standart olması için çalışmalara başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında hem üzüm salkımlarının standart olması hem de mavi küf olmaması amacıyla salkımlarda seyreltme yapılıyor. Yapılan çalışmayla birlikte daha kaliteli üzüm elde edilmesi hedefleniyor. Üzümde kalitenin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten üzüm üretcisi Ahmet Tosun "Üzümlerimizin daha kaliteli olması için salkımları birer birer dolaşarak sık olan salkımlarda seyreltme yapmaktayız. Bu çalışma ile salkımlarımız daha kaliteli olmakta ve salkımlarımız da mavi küf olayı olmamaktadır" dedi.

Yapılan işlemin rekolteyi etkilemediğini söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bilindiği gibi Sarıgöl Sultaniye üzümleri yaş olarak ihraç edilmektedir. Bu nedenle de bağcılarımız kaliteli üzüm elde etmek için salkımlarda fazla olan çilmikleri almaya başladı. Bu kaliteyi arttır ve rekolteyi etkilemez. Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirilmekte bu üzümlerin yüzde 80'i yaş olarak dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı