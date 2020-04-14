Sarıgöl'de üzüm bağlarında don ve dolu önlemi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, dolu yağışı ve don olayına karşı önlem alıyor.
14.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:04
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, dolu yağışı ve don olayına karşı önlem alıyor.
Sultani üzümle ünlü Sarıgöl'de üreticiler, file naylon örtülerle bağları korumaya aldı.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, don ve dolu yağışına karşı üreticilerin gerekli önlemleri almalarının hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA