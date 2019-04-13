Sarıgöl'de Üzüm Bağları Doluya Karşı Örtülüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağları dolu yağışına karşı önlem amacıyla örtü altına alınıyor.

Üzüm bağlarında en fazla zarara yol açan doludan ürünlerini korumak isteyen üreticiler dolu file sistemi ile bağlarını koruma altına almaya başladı. Sarıgöl Ovası'nın en önemli tarımsal ürünü olan sofralık Sultaniye üzüm bağlarında üreticilerin üzümlerini örtü altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Üzüm üreticisi Zekeriya Akat, "Ovamızın geçim kaynağı olan çekirdekli, çekirdeksiz üzümlerimizi doludan, aşırı yağışlardan korumak için file örtüsü yapmaya başladık. Çareyi bunda buluyoruz. Bu file örtüsü yazın Temmuz ayına kadar duracak. Temmuz ayında bu örtüler toplanıp, yağmur örtüsü örtülecek. Masraf üstüne masraf yapıyoruz. Ben ilk kez kullanıyorum ama bu örtülerin 5-6 sene kadar kullanımı olduğunu duydum" dedi.

"Dolu koruma örtüsü 2 bin dekarı buldu"

Sarıgöl ve çevresinde 117 bin dekarlık alan üzerinde çekirdekli ve dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiğini belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ise "Sarıgöl'de üzüm üreticilerimiz dolu ve iri yağmura karşı en etkili önlem olan tülü örtü sistemini son yıllarda giderek daha fazla kullanmaya başladı. Sarıgöl'de bu yıl yaklaşık iki bin dekarlık üzüm bağı doluya ve iri yağmura karşı tülü örtü sistemiyle koruma altına alındı. Bu örtüler temmuz ayında diğer örtüler ile birlikte sezon sonuna kadar bağların üzerinde örtülü olarak kalır" ifadelerini kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA