Sarıgöl'de uyuşturucuya geçit yok
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Sarıgöl'de uyuşturucuya geçit yok

08.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:21
Sarıgöl'de uyuşturucuya geçit yok

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken zanlılarla birlikte 12.2 gram metamfetamin maddesi, 6 gram içime hazır uyuşturucu madde ve 11 adet sentetik hap ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken zanlılarla birlikte 12.2 gram metamfetamin maddesi, 6 gram içime hazır uyuşturucu madde ve 11 adet sentetik hap ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Zanlılardan biri emniyetteki sorgusunun ardından diğeri de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Manisa'da, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama Büro Amirliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişide metafematin maddesi, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama Büro Amirliği ekipleri tarafından M.P. adlı kişiden iki parça halinde toplam 11 gram metamfetamin maddesi ve maddeyi kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirdi. Şahıs poliste alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan C.B. adlı şahsın üzerinden 1.1 gram metafematim maddesi ve bu maddeyi kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirdi. C.B.'nin ikametinde yapılan aramada ise; 2.5 gram, 1 gram ve 2.5 gram olmak üzere toplam 6 gram satıma hazır vaziyette uyuşturucu madde, 11 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde satmaktan ve kullanmaktan göz altına alınan C.B. adlı şahıs polisteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Şahıs savcılıkça serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Sorgulama Büro Amirliği uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini ilçenin huzur ve güvenin önemli olduğunu belirtti. - MANİSA

Sarıgöl'de uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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