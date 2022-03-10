Sarıgöl'de uyuşturucudan tutuklama - Haberler

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Sarıgöl'de uyuşturucudan tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıgöl'de uyuşturucudan tutuklama

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphe üzerine durdurulan V.V. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda 12.4 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1635 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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