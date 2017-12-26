Sarıgöl'de "Uyuşturucu" Semineri

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, lise öğrencilerine yönelik "madde bağımlılığı ve zararları" konusunda seminer düzenledi.





Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci tarafından verilen seminere, ilçedeki liselerde eğitim gören öğrenciler ile görevli öğretmenler katıldı.





Prof. Dr. Deveci, sinevizyon eşliğinde verdiği seminerde öğrencileri bilgilendirdi.





Seminer sonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Açıkgöz, Prof. Dr. Deveci'ye çiçek verdi.





Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ise bu tür seminerlerin devam edeceğini belirterek "Gençler geleceğimiz. Bu nedenle uyuşturucu konusunda sıkça uyarıcı çalışmalar yapılacak." dedi.